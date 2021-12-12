После вояжа в Украину, завершившегося ничьей против Зари и потерей первой строчки в группе Лиги конференций, Будё-Глимту предстояло провести последний матч в национальном чемпионате.

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"Желто-черные" без проблем разгромили худшую команду чемпионата и защитили чемпионский титул, который они впервые в своей истории выиграли в прошлом году.

Напомним, Будё-Глимт попал в одну группу с луганской Зарей в дебютном розыгрыше Лиги конференций. Дома норвежцы обыграли команду Виктора Скрипника со счетом 3:1, а в Запорожье была зафиксирована ничья (1:1).

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