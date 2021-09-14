Союз европейских футбольных ассоциаций назначил арбитров на первые матчи группового раунда третьего по силе еврокубка.

Главным арбитром поединка между Будё-Глимт и Зарей будет нидерландец Деннис Хиглер, сообщает официальный сайт УЕФА.

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На линиях ему будут помогать соотечественники – Чарльз Схаап и Марио Дикс. Роль четвертого рефери будет выполнять Сандер ван дер Эйк. К слову, VAR на матче работать не будет.

Напомним, Заря впервые стартует в новом еврокубке уже в ближайший четверг, 16 сентября. Выездной поединок с норвежцами начнется в 22:00.

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