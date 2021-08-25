Очередной жертвой стал мадридский Реал, который якобы пытается забрать Килиана Мбаппе уже этим летом.

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"Если вы согласны на указанную цену, то свяжитесь с нами... Или будете завершать сезон с гольфистом", – написал Аль-Тани в Twitter. Издевательское послание для Реала очевидно – платите, сколько просит ПСЖ, или останетесь с Гаретом Бейлом.

Напомним, ранее Хамад Аль-Тани анонсировал переход Лионеля Месси, когда официального подтверждения еще не было.

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