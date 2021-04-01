Руководство донецкого клуба хочет удержать бразильского полузащитника команды Дентиньо и предложило ему продлить соглашение о сотрудничестве. 32-летний футболист пока отказывается пролонгировать контракт с "горняками".

"Скоро у нас должна состояться встреча с Шахтером, так как Дентиньо очень важный игрок в этом сезоне.

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Возможность продления контракта также будет на повестке дня. В любом случае, я внимательно оцениваю рынок. Все, что связано с Коринтиансом относительно Дентиньо – это все из-за истории, которая связывает его с этим клубом", – цитирует агента Жилберто Силву издание Globoesporte.

Напомним, Дентиньо присоединился к Шахтеру летом 2011 года, перейдя из бразильского Коринтианса за 7,5 млн евро. В его копилке 6 золотых медалей УПЛ, 5 Кубков Украины и 4 Суперкубка. В текущем сезоне провел за "горняков" 14 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с донецким клубом завершается 30 июня 2021 года. Transfermarkt оценивает игрока в 1 млн евро.

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