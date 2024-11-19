"В первом матче мы, в принципе, доминировали и находились большую часть времени с мячом, но у нас не было так много моментов в завершающей фазе.

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Наверное, нам не хватило агрессивности. Мы забили первые, но потом пропустили из-за ошибок два мяча и проиграли.

Это хорошая сборная, понимаем, насколько будет тяжело на выезде. У них очень хорошая поддержка", – сказал Судаков в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, матч Албания – Украина состоится уже сегодня, 19 ноября. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени. За тур до финиша "сине-желтые" с 5 пунктами занимают последнюю строчку турнирной таблицы группы В1. Лидирует с 8 очками Чехия, а вторую-третью строчки с 7 баллами делят Грузия и Албания. Только победа поможет подопечным Сергея Реброва избежать понижения в Лигу С.

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