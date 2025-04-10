Наставник ПСЖ Луис Энрике считает, что после победы над Астон Виллой (3:1) в их паре 1/4 ЛЧ еще ничего не решено.

“Если мы хотим выйти в полуфинал, нам нужно ехать в гости к Астон Вилле, чтобы выиграть игру, а не играть по счету. Астон Вилле надо будет атаковать больше, чем они делали в первом матче.

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Я считаю, что ответная игра будет очень интересной. Опять же, это будет очень важный матч для Астон Виллы. Не сомневаюсь, что будет тяжело, как это было на Энфилде", – цитирует заявление Луиса Энрике после игры Reuters.

Напомним, что в случае прохода ПСЖ в полуфинал Лиги чемпионов парижский клуб ожидает игра против победителя пары Арсенал – Реал. "Канониры" победили "бланкос" в домашнем матче со счетом 3:0.

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