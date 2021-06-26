Защитник "Тре Крунур" Эмиль Крафт пытается сконцентрироваться только на матче 1/8 финала Евро-2020 против сборной Украины.

"Не спрашивайте меня о клубном футболе. Да, я хотел бы остаться в Ньюкасле в следующем сезоне. Если продолжу карьеру в другом месте, там буду играть не хуже.

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Сейчас все силы хочу отдать стране. Нас ждет противостояние против сильной сборной с топовыми исполнителями. Это будет тяжелая битва в одинаковых цветах", – заявил Крафт в комментарии Футбол News.

Добавим, что матч 1/8 финала между Швецией и Украиной состоится 29 июня в 22:00 в Глазго. Победитель противостояния в четвертьфинале сыграет с триумфатором пары Англия – Германия.

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