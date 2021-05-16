"Самый тяжелый вопрос – усиление на фланговые позиции. Нужны и защитники, и хавбеки. На двух игроках нельзя все тянуть.

"Директором Арены Львов назначили женщину, которая не совсем понимает, что такое футбол": Козловский обещает войну

Нам нужны опытные футболисты хорошего уровня. Мы работаем, сезон только закончился. Переговорный процесс идет с теми, кого мы хотим видеть в команде.

Задача у нас одна – опять не вылететь. Но мы заняли десятое место, и будет странно ставить задачу занять место ниже. Нужно двигаться вперед", – сказал Козловский в эфире YouTube-канала Руха.

Напомним, в первом же сезоне в УПЛ львовский клуб сумел удержаться в элите и, набрав 28 очков, стал в турнирной таблице десятым.

Луческу на коні, полтавська магія, тренерські відкриття і скандали у чемпіонаті безхатченків – підсумки УПЛ 2020/21