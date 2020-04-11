"Будет странно, если заберут 2-3 зарплаты": Караваев прокомментировал ситуацию с финансами в Динамо

Полузащитник сборной Украины и Динамо Александр Караваев рассказал о выплате зарплат в киевском клубе в связи с вынужденным карантином.

"У нас никаких задержек по зарплате нет, все выплачивается вовремя. Если вдруг будут какие-то разговоры, то уверен, что все футболисты примут любое решение, так как оно будет обсуждаться с руководством.

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Мы быстро придем к общему знаменателю, никаких проблем не будет. Все прекрасно все понимают. Не думаю, что будет такое, что руководство захочет забрать сразу две или три зарплаты. Тогда это будет непонятно. Уверен, что и руководство, и футболисты будут адекватно реагировать на ситуацию", – сказал Караваев во время он-лайн встречи на официальной странице УАФ.

Напомним, накануне в СМИ появилась информация о письме украинским клубам, в котором ФИФА разрешила вести переговоры с футболистами об урезании зарплат.

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