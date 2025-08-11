– Поздравляю с возвращением на поле после повреждения. Вы забили гол в прошлом матче, сразу после возвращения. Как сейчас чувствуете себя, или уже вернули свою оптимальную форму?

– Спасибо, чувствую себя хорошо, можно сказать, что возвращаюсь к той форме, которая у меня была в конце сбора. Думаю, все будет хорошо.

Пафос – Динамо: предматчевая пресс-конференция Шовковского – о тяжелом графике и возможном изменении тактики киприотов

– Насколько важной в психологическом плане была для команды победа над Рухом?

– Каждая победа важна для психологии команды. Уверен, что мы как команда психологически готовы к завтрашней игре. Будет совсем другая игра, по сравнению с нашим первым поединком в Польше.

– Завтра матч состоится при жаркой погоде, прогнозируется 35 градусов тепла плюс высокая влажность воздуха. Есть ли какие-то лайф-хаки, как играть в таких условиях?

– Наши врачи и медперсонал дают нам витамины. Люди, которые уже много поиграли в футбол, говорят, что нужно перед матчем пить как можно больше воды. Все это будем использовать на практике, – сказал Буяльский на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, поединок между Динамо и Пафосом состоится во вторник, 12 августа, в кипрском Лимассоле. Начало матча в 20:00 по киевскому времени.

Динамо сокрушило Рух перед выездом в Лиге чемпионов – киевляне забили пять голов