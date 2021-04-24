"Зидан доволен моей работой, говорит, что видит прогресс и у меня будет шанс. Главное, чтобы я не опускал руки, ведь они в меня верят.

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Зидан всегда очень спокойный, и независимо от результатов никогда не устраивает разбор полетов по горячим следам. Он всегда на стороне команды. Со мной чаще всего общается тренер вратарей, но Зидан также подсказывает мне, как я могу улучшить игру ногами.

Однажды я остался после тренировки, работал с мячом ногами. Зидан также остался и наблюдал за мной минут десять. Потом подошел ко мне, уточнил пару нюансов, показал, что лучше делать плюс объяснил принципы игры команды. Также он вызвал меня в свой офис, показывал, как должен действовать вратарь при выходе команды из обороны.

Игроки Реала называют Зидана Мистер. Только Рамос может называть его Зизу – они год, кажется, играли вместе. И по возрасту могут себе позволить", – сказал Лунин в интервью YouTube-каналу BurBuzz.

Напомним, в текущем сезоне Лунин в составе Реала провел лишь один матч – в 1/16 финала Кубка Испании Андрей дважды пропустил от Алькояно и вылетел с командой из дальнейшего розыгрыша турнира.

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