"Будет самая большая вечеринка с окончания Второй мировой войны": легенда Англии – о возможном триумфе на Евро-2020
16:00 - Читати українською
Легендарный экс-голкипер сборной Англии Питер Шилтон поделился ожиданиями от финала Евро-2020 между Италией и Англией.
"Уверен, что сегодняшний день запомнится надолго. Мы готовимся к величайшему матчу сборной Англии в современной истории.
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Если они выиграют, думаю, в нашей стране вспыхнет самая большая вечеринка с момента окончания Второй мировой войны! Они могут победить", – написал Шилтон в своем твиттере.
К слову, Англия и Италия разыграют судьбу главного трофея Евро-2020 уже сегодня, 11 июля, на лондонском Уэмбли. Начало встречи в 22:00.
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