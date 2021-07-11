Легендарный экс-голкипер сборной Англии Питер Шилтон поделился ожиданиями от финала Евро-2020 между Италией и Англией.

"Уверен, что сегодняшний день запомнится надолго. Мы готовимся к величайшему матчу сборной Англии в современной истории.

Италия – Англия: анонс финала Евро-2020

Если они выиграют, думаю, в нашей стране вспыхнет самая большая вечеринка с момента окончания Второй мировой войны! Они могут победить", – написал Шилтон в своем твиттере.

К слову, Англия и Италия разыграют судьбу главного трофея Евро-2020 уже сегодня, 11 июля, на лондонском Уэмбли. Начало встречи в 22:00.

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