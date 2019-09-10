"Будет приятно вспомнить, как играл против украинской футбольной звезды", – капитан Литвы в восторге от команды Шевченко

Капитан сборной Литвы Федор Черных поделился впечатлениями о поединке с Украиной (0: 3) в отборочном цикле Евро-2020.

"В украинцев в каждой линии есть лидеры, которые в трудную минуту могут взять игру на себя. Несмотря на все наши усилия, каких-то проблем подопечным Андрея Шевченко мы не создали.

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Хотя и украинцы были небезгрешными. При счете 0:3 они расслабились и допустили несколько ошибок в своей штрафной площадке. Однако мы их не наказали за ошибки, в частности, и я не реализовал свой момент.

В Украине очень перспективная сборная, убежден, что ее лучшие матчи еще впереди. Пользуясь случаем, желаю украинским футболистам не уставать совершенствоваться. Знаете, возможно, спустя много лет будет приятно будет вспомнить, что пришлось сыграть не только против знаменитого Криштиану Роналду, но и против украинской футбольной звезды", – цитирует Черных Команда 1.

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