"Быть частью противостояния Роналду и Месси, этой вехи в футбольной истории, – настоящее удовольствие. Встретятся две великие команды с двумя лучшими футболистами в истории.

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Это будет отличный матч, в центре которого – двое пришельцев, которые борются за индивидуальные призы", – приводит слова Бонуччи на пресс-конференции Football-Italia.

Отметим, что Барселона и Ювентус сойдутся уже сегодня в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Каталонцы лидируют в группе G с 15 очками в активе, "старая синьора" вторая с 12 пунктами.

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