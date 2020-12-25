Александр Панков имеет серьезные ожидания от возвращения своего клиента Артема Милевского в Украину.

Милевский и Панков / Фото из соцсетей

"Добро пожаловать в Украину, Владимирович. Я уверен, что 2021-й будет успешным, веселым и результативным.

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Минай – амбициозный проект, с амбициозным руководством, амбициозным тренером, амбициозным менеджментом и теперь с очень амбициозным и мотивированным футболистом. Будет огненный второй круг УПЛ", – написал Панков в Instagram.

Напомним, контракт Милевского с Минаем рассчитан на 1,5 года. Закарпатцы пошли на зимнюю паузу 11-ми в турнирной таблице УПЛ.

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