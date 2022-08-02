"Мои ощущения после жеребьевки никак не изменились: мы должны играть в любом случае.

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Да, сейчас узнали пару, победителем которой будет наш будущий соперник. Конечно, легких оппонентов здесь нет, и мы будем тщательно готовиться. В этом турнире мы новички, потому нам будет непросто. Будем прилагать максимум усилий, чтобы проходить дальше", – сказал Александр Кучер в комментарии официальному сайту СК Днепр-1.

Напомним, днепряне в плей-офф Лиги Европы сыграют с победителем пары АЭК Ларнака (Кипр) – Партизан (Сербия). Матчи пройдут 18 и 25 августа.

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