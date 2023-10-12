"Все хорошо проходит. Все в форме. Сейчас такой календарь, что на каждую игру очень много игроков, они играют свои матчи и поэтому находятся в хорошей форме. Завтра начнем наш второй отбор.

Сборная Украины U-21 объявила заявку на матчи отбора к Евро-2025 против Люксембурга и Англии

Сборная Люксембурга? Мы уже проверяли их на видео. Могу сказать, что они обыграли Северную Ирландию – это один из показателей того, что нам будет немножко тяжело. Но я верю в нашу команду, и мы все верим в наш результат. Победа будет за нами.

Думаю, поскольку они играют дома, то будут в первые минуты прессинговать и бежать вперед. Но потом уже будет игра под нашим контролем. Хотел бы этого, и будем делать все для этого", – поделился Вьюнник в комментарии "Суспільне.спорт".

Напомним, поединок против Люксембурга состоится уже сегодня, 12 октября. Начало встречи в 20:30 по Киеву.

Молодежная сборная Украины начала отбор на Евро-2025 победой над Северной Ирландией