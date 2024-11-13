"Очень ответственные матчи. Нужно две победы, чтобы, как минимум, занять второе место в группе. Главной задачей является первое место. Будем стараться делать все для этого, попробуем выиграть.

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Все видели как сложно даются нам эти противостояния. Будем готовиться к тяжелой игре (против Грузии), где будет много борьбы", – сказал Бражко в интервью УАФ.

Напомним, что после четырех туров Лиги наций сборная Украины имеет четыре балла и замыкает квартет. От первой строчки подопечные Реброва отстают на три очка. Грузия набрала шесть пунктов и находится на втором месте

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