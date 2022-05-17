Главный тренер Ингульца Сергей Лавриненко поразмыслил о том, как перерыв из-за войны скажется на физической форме футболистов.

"Думаю, какой-то процент игроков мы потеряем. У многих подходит возраст, они размышляют, продолжать карьеру футболиста или переходить на другую работу.

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36-летний Селезнев? Мне кажется, как раз Селезнев будет пытаться еще три-четыре года играть, пока у него есть мотивация. Уровень чемпионата может настолько снизиться, что ему будет намного легче побить рекорд", – сказал Лавриненко в комментарии FanDay.

Напомним, сейчас в активе 36-летнего форварда 117 забитых мячей в рамках чемпионата Украины. До повторения рекорда Шацких и Реброва (123) остается 6 голов.

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