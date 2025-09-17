"Олег Шандрук – это местный специалист. Он из Ровно. Ровно и Верес – это для него родной клуб.

Бесспорно, если он получит хорошее предложение, где сможет существенно улучшить свои профессиональные качества и достичь больших успехов – мы его отпустим. Но, бесспорно, будет клаусула", – сказал Надеин в эфире программы "Футбол 360".

Напоминаем, что Олег Шандрук исполнял обязанности главного тренера с декабря 2023 года. В декабре 2024 его официально назначили на должность тренера, а контракт действует до лета 2027 года.

