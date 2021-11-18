Тренер академии Шахтера Дмитрий Ефимов вспомнил, как защитник Марк Мампасси попал в структуру "горняков" и спрогнозировал его карьерное будущее. Ныне он защищает цвета Мариуполя на правах аренды.

"Когда я набирал футболистов возрастной группы (U-8), то в поле зрения были, прежде всего, ребята из филиалов нашей академии. Mарка не заметить было сложно: он выделялся не только высоким ростом, но и хладнокровием, выбором позиции, стремлением не выбивать мяч куда попало.

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Я его определил в центр защиты и с того времени он не изменил этому амплуа. Кстати, тогда прогрессировать помогало то, что наши воспитанники часто играли в турнирах с соперниками из филиалов академии, которые были на год старше. Это был ценный опыт, который в последствии помог тому же Mампасси без особых проблем преодолеть переход из юношеского футбола во взрослый.

Нужно отметить, что с того первого набора и Олег Очеретько, который вместе с Mампасси выступает за юниорскую сборную Украины и Mариуполь. Как я оцениваю перспективы Mампасси? Уверен, что он будет играть на очень серьезном уровне", – заявил тренер в комментарии Metaratings.

Напомним, что Марк Мампасси близок к трансферу в московский Локомотив. Конкуренцию "железнодорожникам" в борьбе за украинца пытались составить московское Динамо и питерский Зенит.

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