"Уровень мастерства игроков Динамо на сегодняшний день выше нашего. Закономерная победа киевлян. Мы пытались сопротивляться и не отходить от своих принципов, но уровень игроков дал о себе знать.

Рух подписал игрока сборной Уганды, выступавшего в Испании за экс-клуб Лунина

Гол Ваната? Быстрый мяч всегда важен для команды, которая забивает. Нужно играть все 90 минут. У нас, по большому счету, новая команда. Не всегда можем забить, но я думаю, что все будет хорошо. Будем строить конкурентоспособную команду.

Следующий матч в Кубке Украины? Думаю, что будет другая игра. Психологически непростая как для нас, так и для Динамо", – сказал Пономарев для УПЛ ТВ.

Напомним, Рух и Динамо сыграют друг против друга в четвертьфинале Кубка Украины. Поединок состоится 2 апреля, начало встречи – о 18:00. Сейчас львовяне занимают 9-е место в турнирной таблице УПЛ с 26-ю очками, Динамо – на первом месте, в активе подопечных Александра Шовковского 54 набранных балла.

Динамо легко обыграло Рух и сохранило отрыв – Буяльский шикарно ассистировал Ванату и забил сам