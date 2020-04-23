"Будет драма": Галлиани дал неутешительный прогноз относительно кризиса в Италии

Легендарный менеджер Адриано Галлиани поделился мыслями относительно экономических последствий пандемии коронавируса для итальянских клубов.

"Только время покажет. Этот период непростой. Мы должны сначала вернуться к тренировкам, а уже потом играть. И только 4 недели спустя футболисты будут готовы играть. Поэтому я не знаю, когда чемпионаты смогут возобновиться.

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Могу сказать наверняка, что с накопленными некоторыми клубами долгами и потерей доходов ситуация будет драматичной. Несколько итальянских клубов рискуют обанкротиться", – заявил функционер в интервью Telelombardia.

Напомним, что Адриано Галлиани более 20 лет работал в Милане вице-президентом и исполнительным директором. Сейчас он выполняет аналогичные функции в Монце – новом детище Сильвио Берлускони.

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