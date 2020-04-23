toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Италия
КОРОНАВИРУС ШАХТЕР ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ

"Будет драма": Галлиани дал неутешительный прогноз относительно кризиса в Италии

10:34 27 Читати українською
"Будет драма": Галлиани дал неутешительный прогноз относительно кризиса в Италии
Адриано Галлиани / LaPresse

Легендарный менеджер Адриано Галлиани поделился мыслями относительно экономических последствий пандемии коронавируса для итальянских клубов.

"Только время покажет. Этот период непростой. Мы должны сначала вернуться к тренировкам, а уже потом играть. И только 4 недели спустя футболисты будут готовы играть. Поэтому я не знаю, когда чемпионаты смогут возобновиться.

Сезон Серии С окончательно остановят – команда Берлускони получит повышение в классе

Могу сказать наверняка, что с накопленными некоторыми клубами долгами и потерей доходов ситуация будет драматичной. Несколько итальянских клубов рискуют обанкротиться", – заявил функционер в интервью Telelombardia.

Напомним, что Адриано Галлиани более 20 лет работал в Милане вице-президентом и исполнительным директором. Сейчас он выполняет аналогичные функции в Монце – новом детище Сильвио Берлускони.

"Это самый известный итальянский бренд после мафии и пиццы". Космический "Милан" эпохи Берлускони

blog_ava
Форвард Зари: Мы боролись, получали травмы – почему должны отдать Динамо второе место?
00:30
191
Теги
Италия Адриано Галлиани футбольные финансы Монца Монца
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
3
час
:
6
мин
Ливерпуль
14:30
Бернли
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук