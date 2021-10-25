"Что я могу сказать? Ожидал я такого? Конечно, нет. То, что футболисты делали в нападении, просто невероятно. Высоко прессинговали, выигрывали мяча, борьбу, забивали красивые голы. В перерыве сказал им играть еще лучше. Мы контролировали ход игры после пятого мяча. Дело было не в том, чтобы забить еще больше, а в том, чтобы избежать травм.

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Результат сумасшедший. Меня спросили, было ли такое в моей карьере, но чтобы ответить, мне нужно время. Игроки добавили хорошую главу в книгу. Это особенные эмоции, но мы не будем праздновать как сумасшедшие. Мы уважаем соперника. Нам повезло в некоторых эпизодах.

Счет 5:0, поэтому я рад. Это исключительный результат. Совершенно невероятный. Я держу в голове несколько поражений, в которых не было необходимости, но сегодня победа за нами, потому пить пиво по дороге домой", – цитирует Клоппа BBC.

Напомним, Ливерпуль камня на камне не оставил от Манчестер Юнайтед (5:0) благодаря хет-трика Салаха и голам Кейта и Жоты. Эта победа позволила "красным" подняться на вторую строчку, набрав 21 очко.

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