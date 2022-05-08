"Я считаю, что с каждой последующей тренировкой конкуренция за место в составе будет расти. Каждый из нас мечтает попасть в основу, поехать в Шотландию и бороться за то, чтобы выйти на чемпионат мира. Поэтому каждый футболист будет выкладываться по полной, а дальше уже будет определять наш главный тренер.

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Скажу, что условия для подготовки у нас здесь просто шикарные. Еще ни разу наша национальная команда не проводила сборы в горах. Только в клубе у меня были похожие условия в Австрии. Приятно просыпаться, приятно работать, свежий воздух. Есть все условия для работы.

Сейчас трудные времена. У меня все родственники в Украине, только жена с детьми за границей. Очень переживаю, просыпаюсь и сразу к новостям, нет ли прилетов и взрывов. С каждым днем ​​становится все страшнее, что это не кончается.

Победа точно будет за нами и все будет Украина. А мы на футбольном поле будем делать все, что зависит от нас. Без удачи будет тяжело, но будем надеяться на успех и на то, что Бог поможет нам", – цитирует Буяльского официальный сайт УАФ.

Поединок Шотландия – Украина состоится 1 июня, начало встречи в 21:45. Победитель пары сразится с Уэльсом за путевку на ЧМ-2022. Сборная Украины приступила к подготовке на сборах в Словении.

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