"Будем надеяться, что Бог нам поможет", – Буяльский настроен победить Шотландию
Хавбек сборной Украины Виталий Буяльский прокомментировал подготовку к плей-офф отбора на чемпионат мира.
"Я считаю, что с каждой последующей тренировкой конкуренция за место в составе будет расти. Каждый из нас мечтает попасть в основу, поехать в Шотландию и бороться за то, чтобы выйти на чемпионат мира. Поэтому каждый футболист будет выкладываться по полной, а дальше уже будет определять наш главный тренер.
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Скажу, что условия для подготовки у нас здесь просто шикарные. Еще ни разу наша национальная команда не проводила сборы в горах. Только в клубе у меня были похожие условия в Австрии. Приятно просыпаться, приятно работать, свежий воздух. Есть все условия для работы.
Сейчас трудные времена. У меня все родственники в Украине, только жена с детьми за границей. Очень переживаю, просыпаюсь и сразу к новостям, нет ли прилетов и взрывов. С каждым днем становится все страшнее, что это не кончается.
Победа точно будет за нами и все будет Украина. А мы на футбольном поле будем делать все, что зависит от нас. Без удачи будет тяжело, но будем надеяться на успех и на то, что Бог поможет нам", – цитирует Буяльского официальный сайт УАФ.
Поединок Шотландия – Украина состоится 1 июня, начало встречи в 21:45. Победитель пары сразится с Уэльсом за путевку на ЧМ-2022. Сборная Украины приступила к подготовке на сборах в Словении.
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