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"Будем как глухонемые": Вербич признался, как настраивался на финал Кубка Украины вместе с одноклубниками

16:45 - Читати українською
"Будем как глухонемые": Вербич признался, как настраивался на финал Кубка Украины вместе с одноклубниками
Беньямин Вербич / 1927.kiev.ua

Полузащитник Динамо Беньямин Вербич рассказал о важности победы в Кубке Украины.

28’ Беньямин Вербич
 
Руслан Степанюк 11’
11’ Руслан Степанюк
28’ Беньямин Вербич

"Гол забил Шепелев. Я в момент паса был вне игры, а Шепелев не был. Поэтому я говорил арбитрам, что это я был вне игры. Не знаю, какая там была ситуация. Но получилось, что гол не засчитали.

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Поверьте, за три дня до игры мы говорили, что будем сегодня как глухонемые, что никто не будет ничего говорить арбитру. Я в первом тайме очень старался. Но бывают моменты, когда ты знаешь, что ничего не нарушал, и решение арбитра несправедливо. И уже из-за нервов начинаешь спорить. Я извиняюсь за свою реакцию на некоторые решения. Это все эмоции.

Да, добавил этот трофей к двум Суперкубкам. Я подписывал контракт с Динамо именно для того, чтобы быть лучшим в Украине, завоевывать трофеи. Очень хочется, чтобы и в чемпионате была интрига. Мы очень рады завоевания Кубка. Это важно и для наших болельщиков", – приводит слова Вербича официальный сайт Динамо.

Напомним, киевляне обыграли Ворсклу в финале Кубка Украины, оказавшись сильнее в серии пенальти.

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