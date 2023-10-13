Защитник сборной Украины Ефим Конопля поблагодарил ВСУ за возможность выступать в сине-желтых цветах на футбольной арене.

"Готовимся с хорошим настроением к следующим играм. Будем стараться и в дальнейшем держать наши головы поднятыми.

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И с гордостью защищать наше государство на международной арене. И все это благодаря нашим Воинам", – написал Конопля на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, первый поединок октябрьского цикла сборная Украины проведет уже в субботу, 14 октября, против Северной Македонии. Встреча состоится в Праге и стартует в 16:00.

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