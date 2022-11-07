"Организовать этот сбор было очень не просто, поскольку идет чемпионат Украины. Мы пытались сделать ставку на наших легионеров, а также на тех исполнителей, которые мало играют в своих клубах, хорошо понимая, что перед каждым стоят турнирные задания.

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У нас будет возможность пересмотреть тех кандидатов, за которыми мы давно следим. Нужно быть готовыми, что в любой момент наши ведущие игроки могут понадобиться национальной команде. Также, готовясь к финальной части Евро-2023, мы не забываем, что уже в сентябре стартует новый отборочный цикл для молодежной сборной", – цитирует Ротаня официальный сайт УАФ.

Напомним, в рамках подготовки к финальному турниру Евро-2023 молодежная сборная Украины в период с 15 по 22 ноября проведет учебно-тренировочный сбор в Грузии, во время которого сыграет два контрольных поединка – с молодежными сборными Грузии и Израиля.

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