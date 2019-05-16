"Будем бухать и отдыхать", – Поворознюк о поражении от Шахтера в финале Кубка Украины

Президент петровского Ингульца Александр Поворознюк эксцентрично прокомментировал результат финального матча Кубка Украины против донецкого Шахтера (0:4).

"Все за***сь, ребята. Пусть кто-то повторит то, что сделали мы. Чего хочется? Побыстрее доехать домой. Потому что завтра у нас пьянка в час. Боимся напиться, чтобы на Металлист не собраться и нам невыезд влупили.

Шахтер – Ингулец – 4:0 – видео голов и обзор матча

Я говорил и говорю: мы уже совершили подвиг. Как и то, что мы или торбу получим сегодня, или выиграем у Шахтера. Получилось, что получили торбу. Мы играли в футбол. Пытались, но против такой машины... Это то же, что Запорожец против Мерседеса.

Конечно, я доволен командой. Главное, чтобы на Металлист собрались. Но учитывая, что Металлист можем и пьяными обыграть, завтра будем бухать и отдыхать.

Шахтер сравнялся с Динамо по количеству трофеев в новейшей истории Украины

Знаете, почему Ингулец попал в финал? Потому что на каждую игру он выходит, как на последний и решающий бой. У нас может не получаться, но даже в товарищеских матчах задача выиграть. Поэтому мы и достигли своего. Все идет по плану. Единственное, что отменяется – цистерна шампанского, которое я заказывал на заводе. Потому что обещал, если выиграем, то залью бассейн и искупаюсь. Все остальное – по плану, все хорошо", – приводит слова Поворознюка Sport Arena.

Отметим, что Ингулец разгромно уступил Шахтеру (0:4) в финале Кубка Украины. За "горняков" забивали Тете (дважды), Мораес и Соломон.

Шахтер легко выиграл Кубок Украины, разгромив в финале Ингулец