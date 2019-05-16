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"Будем бухать и отдыхать", – Поворознюк о поражении от Шахтера в финале Кубка Украины

16 мая 08:00 1087 Читати українською
"Будем бухать и отдыхать", – Поворознюк о поражении от Шахтера в финале Кубка Украины
Александр Поворознюк / ФК Ингулец

Президент петровского Ингульца Александр Поворознюк эксцентрично прокомментировал результат финального матча Кубка Украины против донецкого Шахтера (0:4).

 
Тете 28’
Тете 39’
Жуниор Мораес 45+1’
Манор Соломон 64’
28’ Тете
39’ Тете
45+1’ Жуниор Мораес
64’ Манор Соломон

"Все за***сь, ребята. Пусть кто-то повторит то, что сделали мы. Чего хочется? Побыстрее доехать домой. Потому что завтра у нас пьянка в час. Боимся напиться, чтобы на Металлист не собраться и нам невыезд влупили.

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Я говорил и говорю: мы уже совершили подвиг. Как и то, что мы или торбу получим сегодня, или выиграем у Шахтера. Получилось, что получили торбу. Мы играли в футбол. Пытались, но против такой машины... Это то же, что Запорожец против Мерседеса.

Конечно, я доволен командой. Главное, чтобы на Металлист собрались. Но учитывая, что Металлист можем и пьяными обыграть, завтра будем бухать и отдыхать.

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Знаете, почему Ингулец попал в финал? Потому что на каждую игру он выходит, как на последний и решающий бой. У нас может не получаться, но даже в товарищеских матчах задача выиграть. Поэтому мы и достигли своего. Все идет по плану. Единственное, что отменяется – цистерна шампанского, которое я заказывал на заводе. Потому что обещал, если выиграем, то залью бассейн и искупаюсь. Все остальное – по плану, все хорошо", – приводит слова Поворознюка Sport Arena.

Отметим, что Ингулец разгромно уступил Шахтеру (0:4) в финале Кубка Украины. За "горняков" забивали Тете (дважды), Мораес и Соломон.

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Кубок Украины Ингулец Ингулец Ингулец - Шахтер Александр Поворознюк
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