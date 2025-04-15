Президент Вереса Иван Надеин заявил, что его команда будет бороться за место в зоне еврокубков в текущем сезоне украинской Премьер-лиги.

– Теоретические шансы на получение права на участие в еврокубках остаются, поэтому мы будем бороться до конца. Команда это знает, они должны выигрывать в каждой игре, а там увидим.

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– По вашему мнению Верес движется в правильном направлении?

– Думаю, что да, но решать не мне, а болельщикам. В конце сезона, как всегда, будет проведен итоговый наблюдательный совет, услышим мнение болельщиков и будет принимать соответствующие решения, – сказал Надеин для Украинского футбола.

Сейчас ровенский клуб занимает 7-ю строчку в турнирной таблице УПЛ, в активе подопечных Олега Шандрука 32 очка после 24-х туров чемпионата.

Напомним, в следующем сезоне право на выступление в еврокубках будут иметь только 4 лучшие команды УПЛ, а также победитель Кубка.

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