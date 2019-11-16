Будем бороться до конца, - Цитаишвили призвал болельщиков не опускать руки

Хавбек молодежной сборной Украины Георгий Цитаишвили не отчаивается после поражения от Дании.

Полузащитник киевского Динамо и молодежной сборной Украины Георгий Цитаишвили на своей странице в социальной сети Instagram поблагодарил болельщиков за неистовую поддержку и выразил надежду на положительный результат в будущем.

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"Спасибо всем за поддержку. Пусть маленький, но шанс есть и мы будем до конца бороться", – написал Цитаишвили в соцсети.

Напомним, вчера во Львове сборная Украины уступила сверстникам из Дании со счетом 2:3. После четырех туров команда Руслана Ротаня занимает лишь четвертую строчку группы 8 отбора на Евро-2021 – одна победа и три поражения.

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