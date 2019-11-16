toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины U-21
СЕРБИЯ - УКРАИНА СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020 УКРАИНА U-21 - ДАНИЯ U-21

Будем бороться до конца, - Цитаишвили призвал болельщиков не опускать руки

12:44 3 Читати українською
Будем бороться до конца, - Цитаишвили призвал болельщиков не опускать руки
Георгий Цитаишвили / Getty Images

Хавбек молодежной сборной Украины Георгий Цитаишвили не отчаивается после поражения от Дании.

63’ Назарий Русин
74’ Георгий Цитаишвили
 
Андреас Ольсен 5’
Андреас Ольсен 25’
Андреас Ольсен 59’
Мадс Серенсен 72’
5’ Андреас Ольсен
25’ Андреас Ольсен
59’ Андреас Ольсен
63’ Назарий Русин
72’ Мадс Серенсен
74’ Георгий Цитаишвили

Полузащитник киевского Динамо и молодежной сборной Украины Георгий Цитаишвили на своей странице в социальной сети Instagram поблагодарил болельщиков за неистовую поддержку и выразил надежду на положительный результат в будущем.

Цитаишвили назвал виновных в поражении сборной Украины U-21 от Дании

"Спасибо всем за поддержку. Пусть маленький, но шанс есть и мы будем до конца бороться", – написал Цитаишвили в соцсети.

Напомним, вчера во Львове сборная Украины уступила сверстникам из Дании со счетом 2:3. После четырех туров команда Руслана Ротаня занимает лишь четвертую строчку группы 8 отбора на Евро-2021 – одна победа и три поражения.

Украина U-21 в ярком матче проиграла Дании U-21: очередное фиаско Ротаня, провал центрбеков, Цитаишвили рвется в основу

blog_ava
Эсеола откровенно высказался о сборной Украины
08:26
402
Теги
Сборная Украины U-21 Украина U-21 Украина U-21 Георгий Цитаишвили Георгий Цитаишвили Дания U-21 Дания U-21 Украина U-21 - Дания U-21
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
49
мин
Северная Ирландия
21:45
Нидерланды
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук