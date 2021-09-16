Буде-Глимт – Заря: стартовые составы и онлайн-трансляция матча Лиги конференций
Буде-Глимт в рамках группового этапа Лиги конференций принимает Зарю. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч 1-го тура группового этапа Лиги конференций УЕФА Буде-Глимт – Заря начнётся в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция пройдёт на "MEGOGO", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".
Будё-Глимт – Заря: анонс матча Лиги конференций
Стартовые составы
Буде-Глимт: Хайкин - Сампстед, Мое, Лоде, Бёркан – Брустад-Фет, Берг, Сальтнес – Сольбаккен, Ботхейм, Пеллегрино
Запасные: Смитс, Хейбротен, Ветлесен, Конрадсен, Моберг, Хаген, нардос, Квилу, Пернамбуко, Мугиша, Коомсон
Заря: Мацапура – Хомченовский, Вернидуб, Цвек, Жунинью – Назарина – Громов, Булеца, Кочергин – Сайядманеш, Кабаев
Запасные: Сапутин, Жилкин, Лунёв, Гладкий, Имереков, Фаворов, Овусу, Кристиан, Снурницын, Алефиренко
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