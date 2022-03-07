Наставник молодежной команды северян с оружием в руках защищает свою родину.

"Знакомьтесь, это – Александр Сергеевич Зуб, тренер Десны U-19. Он с первых дней войны защищает наш родной город-герой Чернигов!

Богданов присоединился к Алиеву для защиты Киева от российских оккупантов

Будь как Сергеевич – еб*ш москалей! Слава Украине!" – знакомят украинцев с героем клубные соцсети Десны.

Напомним, накануне стадион Десны попал под обстрелы российских подонков, став первой ареной, потерпевшей разрушения после начала войны.

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