"Будь как Сергеевич – еб*ш москалей": Десна на примере своего тренера призвала противостоять оккупанту
16:03 - Читати українською
Наставник молодежной команды северян с оружием в руках защищает свою родину.
"Знакомьтесь, это – Александр Сергеевич Зуб, тренер Десны U-19. Он с первых дней войны защищает наш родной город-герой Чернигов!
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Будь как Сергеевич – еб*ш москалей! Слава Украине!" – знакомят украинцев с героем клубные соцсети Десны.
Напомним, накануне стадион Десны попал под обстрелы российских подонков, став первой ареной, потерпевшей разрушения после начала войны.
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