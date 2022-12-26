"Оценить Месси по шкале сексапильности от 0 до 10? Ну нет (смеется)... Ну окей, пятерочка. Роналду? Блин, он сам сделал себя. Окей, ему восемь.

"Очень приятно, Ринат": Бублий назвала две вещи, которыми ее поразил президент Шахтера

Десятка на мой вкус – это Леонардо Бонуччи. Знаешь, когда сборная Италии поет гимн, а в конце выхватывают лицо Бонуччи... Кстати, я знаю гимн Италии. Еще спроси меня, почему (смеется)", – рассказала Бублий в интервью ТаТоТаке.

К сожалению для нашей журналистки, чемпион Европы еще в 2011 году женился на модели Мартине Маккари и воспитывает троих детей.

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