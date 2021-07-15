Немец с докторской степенью юриста завязал с обслуживанием международных матчей в возрасте 45 лет, сообщает Kicker.

"Один эпизод может испортить всю хорошую работу", – арбитр финала Евро-2020

На прощание Брых установил судейский рекорд крупных турниров сборных. На Евро-2020 он отсудил 5 поединков, среди которых полуфинал Италия – Испания. Ранее ни одному арбитру не удавалось получить столько матчей на одном чемпионате Европы или мира. Среди других достижений Брыха – финал ЛЧ 2016/17 между Реалом и Ювентусом.

Ожидается, что именитый рефери продолжит работать на внутренних турнирах Германии. Возрастной ценз для судей Бундеслиги составляет 47 лет.

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