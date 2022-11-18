Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш уверяет, что не имеет проблем с Криштиану Роналду. Ранее в сети появилось видео, где португальцы вели себя далеко не по-дружески.

"У меня нет проблем ни с кем. Я делаю свою работу и выполняю то, что говорит тренер. Могу только следить за собой. Думаю, все со мной согласятся. Нужно контролировать себя и отдавать максимум – вот и все.

Роналду перенес раздоры из Манчестера в сборную Португалии – видео из раздевалки

Я холодно поздоровался с Роналду? Почему вы так говорите? Чуть позже это видео показали со звуком. Вы смотрели его со звуком? Тогда вам следует это сделать. У нас в Португалии есть проблема – я смотрел один из каналов, где это обсуждали и говорили в течение 45 минут, что это было холодно и плохо. А потом они пошли на рекламу – как раз тогда сборная отправила им видео со звуком.

Если смотреть со звуком, то слышно, что Роналду пошутил со мной. Вернувшись из рекламы, они говорят, что там была шутка. И все. Говорят: "Если вы хотите еще раз посмотреть это видео, то отмотайте назад". Но если люди отмотают назад, то увидят видео, по которому можно сделать вывод, что у нас проблемы.

Это нужно было объяснить, чтобы люди знали. Но сейчас люди ничего не знают. Сейчас мы в сборной. На Манчестер Юнайтед я сконцентрируюсь после чемпионата мира", – цитирует хавбека Sky Sports .

Накануне подопечные Фернанду Сантуша одолели Нигерию в спарринге со счетом 4:0. Уже 24 ноября команда стартует на ЧМ матчем против Ганы. Также соперниками португальцев будут Уругвай и Южная Корея.

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