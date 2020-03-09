Бруну Фернандеш закрыл рот Гвардиоле – видео дерзкого поведения игрока Манчестер Юнайтед

Хавбек Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш сразу показал, что признанные авторитеты АПЛ его не пугают.

Португалец дерзко "успокоил" главного тренера Манчестер Сити Хосепа Гвардиолу в матче 29 тура АПЛ (победа "красных дьяволов" 2:0).

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – видео голов

Наставник "горожан" громко доказывал что-то Фернандешу, который как раз проходил у технической зоны. Новоиспеченная звезда Манчестер Юнайтед не стерпел такого отношения и посоветовал тренеру соперников успокоиться. В завершение 25-летний игрок приложил пальцы к губам, мол – лучше помолчи.

К слову, Фернандеш в матче против Манчестер Сити занимался не только воспитанием оппонентов. Именно в активе португальца ассист на первый гол своей команды.

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