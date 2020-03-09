toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
БЕТИС - РЕАЛ МАДРИД УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - МАНЧЕСТЕР СИТИ ЮВЕНТУС - ИНТЕР

Бруну Фернандеш закрыл рот Гвардиоле – видео дерзкого поведения игрока Манчестер Юнайтед

07:30 120 Читати українською
Бруну Фернандеш закрыл рот Гвардиоле – видео дерзкого поведения игрока Манчестер Юнайтед
Бруну Фернандеш / Getty Images

Хавбек Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш сразу показал, что признанные авторитеты АПЛ его не пугают.

30’ Антони Марсьяль
90+7’ Скотт Мактоминай
 
30’ Антони Марсьяль
90+7’ Скотт Мактоминай

Португалец дерзко "успокоил" главного тренера Манчестер Сити Хосепа Гвардиолу в матче 29 тура АПЛ (победа "красных дьяволов" 2:0).

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – видео голов

Наставник "горожан" громко доказывал что-то Фернандешу, который как раз проходил у технической зоны. Новоиспеченная звезда Манчестер Юнайтед не стерпел такого отношения и посоветовал тренеру соперников успокоиться. В завершение 25-летний игрок приложил пальцы к губам, мол – лучше помолчи.

К слову, Фернандеш в матче против Манчестер Сити занимался не только воспитанием оппонентов. Именно в активе португальца ассист на первый гол своей команды.

Манчестер Юнайтед обыграл Манчестер Сити благодаря хитрому штрафному и фейлам Эдерсона – слабое дерби для Зинченко

blog_ava
Неожиданное поражение команды Зидана в видеообзоре матча Бетис – Реал – 2:1
06:30
135
Теги
Англия Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Видеоновости Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола Бруну Фернандеш Бруну Фернандеш
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
11
час
:
23
мин
Сассуоло
19:30
Брешия
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук