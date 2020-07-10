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Бруну Фернандеш второй раз подряд стал игроком месяца в АПЛ

14:07 - Читати українською
Бруну Фернандеш второй раз подряд стал игроком месяца в АПЛ
Бруну Фернандеш в МЮ

Новоиспеченный лидер Манчестер Юнайтед покоряет весь английский чемпионат.

Бруну Фернандеш стал лучшим игроком Премьер-лиги в июне, сообщает официальный сайт АПЛ. Португалец второй раз подряд получил награду – перед этим он был признан лучшим в феврале (английский чемпионат три месяца был на паузе).

В июне Бруну отметился тремя голами: дубль в ворота Брайтона, пенальти против Тоттенхэма. Также при вручении награды учли гол Фернандеша в матче с Эвертоном в марте.

Бруну – седьмой игрок в истории АПЛ, который дважды подряд становился лучшим. До него такое удавалось Мохамеду Салаху, Джейми Варди, Харри Кейну, Криштиану Роналду, Деннису Бергкампу и Робби Фаулеру.

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Англия Бруну Бруну Фернандеш Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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