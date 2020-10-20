Португалец впервые примеряет капитанскую повязку "красных дьяволов" в матче Лиги чемпионов против ПСЖ.

Сульшер назвал самого сложного соперника Манчестер Юнайтед за последнее время

Сульшер решил удивить Фернандеша приятной новостью прямо во время пресс-конференции. Звезда Манчестер Юнайтед высоко поднял брови и загадочно улыбнулся, когда услышал о своей ответственной роли. Основной капитан команды Харри Магуайр в Париж не полетел, поэтому Сульшер был вынужден искать ему замену. Напомним, Фернандеш перебрался из Спортинга в Манчестер Юнайтед лишь в начале этого года и очень быстро стал лидером "красных дьяволов".

Поединок ПСЖ – Манчестер Юнайтед состоится уже сегодня (20 октября), начало в 22:00 по киевскому времени.

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