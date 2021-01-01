Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш в очередной раз подтвердил свою важность для "красных дьяволов".

Португалец получил награду лучшему игроку Манчестер Юнайтед за декабрь 2020 года, сообщает официальный твиттер клуба. В этом месяце Фернандеш сыграл в 9 матчах в составе манкунианцев во всех соревнованиях, записав в свой актив 4 гола и 4 ассиста.

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Интересно, что Бруну признавался лучшим игроком МЮ в феврале, марте, июне, августе и ноябре 2020 года, а присоединился к клубу всего год назад.

В общем, хавбек провел 23 матча в текущем сезоне в составе Манчестер Юнайтед, отметившись 14 голами и 9 ассистов.

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