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Бруну Фернандеш стремится повторить успехи Роналду в Манчестер Юнайтед

17:07 8 Читати українською
Бруну Фернандеш стремится повторить успехи Роналду в Манчестер Юнайтед
Фернандеш и Роналду в сборной / Getty Images

Хавбек Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш не скрывает своих амбиций в новом клубе.

"Криштиану Роналду и Нани выиграли здесь большие трофеи, и это заставляет меня также хотеть этого. У меня была возможность тренироваться в Спортинге вместе с Нани, он всегда хорошо отзывался о Манчестер Юнайтед. Приятно, что Криштиану дал много хороших рекомендаций клубу по мне, это заставляет гордиться тем, что такой игрок признает мою важность.

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Цены на игроков никогда не были такими высокими, как сейчас. Я думаю, что это слишком. Мой переход, такая сумма, еще и бонусы – это очень много. Не так давно за такие деньги покупали обладателей "Золотых мячей", – цитирует Фернандеша ESPN.

Напомним, португалец стал игроком Манчестер Юнайтед в январе. Лиссабонский Спортинг получил за него 55 млн евро. Бруну отличился 2 голами и 3 ассистами в своих первых пяти матчах в АПЛ.

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Англия Криштиану Роналду Криштиану Роналду Бруну Фернандеш Бруну Фернандеш Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Луиш Нани Луиш Нани
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