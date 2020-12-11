Португалец – лучший в АПЛ в прошлом месяце, сообщает официальный сайт дивизиона.

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Бруну Фернандеш провел 4 матча в ноябре, в которых забил 4 мяча и отдал 1 ассист. В голосовании за награду он опередил защитника Челси Бена Чилвелла, центрбека Вест Хэма Анжело Огбонну, центрхава Тоттенхэма Пьера-Эмиля Хёйберга, полузащитника Саутгемптона Джеймса Уорд-Прауса и лидера Астон Виллы Джека Грилиша. Этот приз – уже третий в коллекции звезды МЮ, который перебрался на Олд Траффорд лишь в конце января.

Всего в нынешнем сезоне Бруну Фернандеш провел 17 поединков во всех турнирах, в которых оформил 11 голов и 6 результативных передач.

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