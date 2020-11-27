Португалец – автор лучшего гола 4-го тура группового этапа ЛЧ, сообщает официальный сайт УЕФА.

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Бруну Фернандеш победил в голосовании болельщиков и получил очередной приз. Хавбек оформил дубль в дуэли с Башакшехиром, особенно красивым получился второй мяч пиренейца – он эффектно пробил с лета на добивании. В борьбе за награду португальский полузащитник опередил Ракитича, Санчо и Гравенберха.

К слову, в нынешнем сезоне Бруну Фернандеш провел 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и отдал 5 результативных передач.

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