Бруну Фернандеш признался, что согласовал контракт с Тоттенхэмом, но Спортинг заблокировал трансфер

Хавбек Спортинга Бруну Фернандеш рассказал, что мог стать игроком Тоттенхэма.

"Как вы все знаете, Тоттенхэм делал мне много предложений. Для меня все было замечательно. Я никогда не ставил высокие требования, мой агент всегда занимался этими финансовыми делами.

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Это была и есть моя цель – играть в Англии. Спортинг знает об этом, вы знаете, все знают. Условия контракта были согласованы, но Спортинг решил, что предложенной суммы не было достаточно. Я должен уважать это решение", – цитирует Фернандеша Sky Sports.

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Бруну Фернандеш рассматривался Тоттенхэмом, как замена Кристиану Эриксену, который может покинуть команду. Теперь главным претендентом на 24-летнего португальца называют Реал.