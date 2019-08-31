toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ВОРСКЛА - АЛЕКСАНДРИЯ САУТГЕМПТОН - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ЖЕРЕБЬЕВКА ЛЕ ТРАНСФЕРЫ

Бруну Фернандеш признался, что согласовал контракт с Тоттенхэмом, но Спортинг заблокировал трансфер

16:42 49 Читати українською
Бруну Фернандеш признался, что согласовал контракт с Тоттенхэмом, но Спортинг заблокировал трансфер
Бруну Фернандеш / ФК Спортинг

Хавбек Спортинга Бруну Фернандеш рассказал, что мог стать игроком Тоттенхэма.

"Как вы все знаете, Тоттенхэм делал мне много предложений. Для меня все было замечательно. Я никогда не ставил высокие требования, мой агент всегда занимался этими финансовыми делами.

Реал согласовал трансфер Бруну Фернандеша за космическую сумму, – СМИ

Это была и есть моя цель – играть в Англии. Спортинг знает об этом, вы знаете, все знают. Условия контракта были согласованы, но Спортинг решил, что предложенной суммы не было достаточно. Я должен уважать это решение", – цитирует Фернандеша Sky Sports.

Почеттино: Сегодня мы узнаем, останется ли Эриксен в команде

Бруну Фернандеш рассматривался Тоттенхэмом, как замена Кристиану Эриксену, который может покинуть команду. Теперь главным претендентом на 24-летнего португальца называют Реал.

blog_ava
Спортивный директор ПСЖ рассказал о переговорах с Барселоной по Неймару
10:47
480
Теги
Трансферы Англия Трансферы Чемпионата Англии Бруну Фернандеш Бруну Фернандеш Тоттенхэм Тоттенхэм Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
13
мин
Осасуна
18:00
Барселона
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук