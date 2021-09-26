"Никто не расстроен и разочарован больше, чем я, из-за промаха с пенальти, который привел к поражению. Я всегда брал на себя свои обязанности и всегда принимал их под давлением в такие моменты. На этот раз я потерпел неудачу. Но я сделал шаг вперед и встретил вызов с такими же амбициями и ответственностью, как и во многих других случаях, когда мяч попадал в сетку.

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Критика и противоречивые мнения – большая часть футбола. Я научился жить с этим, даже используя их, чтобы подталкивать себя, и я считаю все это очень важной частью моего долга никогда не прекращать попытки совершенствоваться и стать лучшим игроком, которым я могу быть для меня и для всех. Для команды.

Сегодня я снова взял на себя ответственность, возложенную на меня почти с тех пор, как я присоединился к Юнайтед. И я возьму ее снова без всякого страха, когда бы это не было нужно. Для меня самое главное – вместе побеждать, и я всегда сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь своим товарищам по команде и клубу стать лучшими, которыми мы можем быть.

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Я игрок, который оставляет все на поле, работает с большим желанием и целеустремленностью. И я буду продолжать этим заниматься. Спасибо за поддержку после финального свистка! Слышать, как вы скандировали мое имя на стадионе, было очень эмоционально... Я вернусь сильнее для себя, потому что это стандарты, которых я придерживаюсь, но больше для моих товарищей по команде и наших болельщиков, которые всегда поддерживали нас", – написал Бруну в Instagram.

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