Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш с юмором отреагировал на страсти с жеребьевкой Лиги чемпионов.

УЕФА из-за технических проблем с программным обеспечением пришлось проводить повторную жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2021/22.

Клопп: Конечно, нужно было провести новую жеребьевку Лиги чемпионов

Бруно Фернандеш с юмором отреагировал на такое развитие событий. "Когда третий раунд жеребьевки?", – написал португалец в своем Twitter, добавив эмодзи смеха и попкорна.

В какое время проводится 3-й раунд розыгрыша? https://t.co/7vigGbYMKF - Бруно Фернандес (@ B_Fernandes8) 13 декабря 2021 г.

К слову, во время первого "захода" МЮ получил в соперники ПСЖ. Повторный жребий тоже был непростым – подопечные Рангника будут противостоять Атлетико. Первый поединок испанской и английской команд состоится 23 февраля 2022 года, ответный – 15 марта.