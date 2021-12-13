Бруну Фернандеш потроллил УЕФА: "Когда третий раунд жеребьевки?"
Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш с юмором отреагировал на страсти с жеребьевкой Лиги чемпионов.
УЕФА из-за технических проблем с программным обеспечением пришлось проводить повторную жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2021/22.
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Бруно Фернандеш с юмором отреагировал на такое развитие событий. "Когда третий раунд жеребьевки?", – написал португалец в своем Twitter, добавив эмодзи смеха и попкорна.
К слову, во время первого "захода" МЮ получил в соперники ПСЖ. Повторный жребий тоже был непростым – подопечные Рангника будут противостоять Атлетико. Первый поединок испанской и английской команд состоится 23 февраля 2022 года, ответный – 15 марта.
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