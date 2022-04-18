Португалец ехал на тренировку и попал в аварию на своем Порше Панамера за 94 тысячи фунтов, сообщает Mirror.

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В сеть попали фото, на котором также повреждены забор и другой автомобиль Volkswagen. Подробности ДТП выясняются, но никто из участников не пострадал. Фернандеш не нуждался в помощи врачей и доехал на тренировку альтернативным транспортом.

Напомним, недавно Бруну подписал новый контракт с МЮ, увеличив заработную плату до 240 тысяч фунтов в неделю. В текущем сезоне хавбек провел 40 матчей, в которых оформил 9 голов и 14 ассистов.

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