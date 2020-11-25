"Конечно, каждый игрок хочет оформить хет-трик, но еще после матча АПЛ я пообещал Маркусу, что он будет бить следующий пенальти.

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Кроме того, он является одним из лучших бомбардиров Лиги чемпионов, поэтому ему важно сохранять уверенность. Не имеет никакого значения, кто пробивает пенальти, если команда в конце концов забивает", – цитирует Фернандеша ВВС.

Напомним, португалец в победной игре с Башакшехиром отметился дублем, еще по мячу забили Рашфорд и Джеймс.

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