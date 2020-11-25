Бруну Фернандеш объяснил, почему позволил Рашфорду пробить пенальти – португалец мог оформить хет-трик
Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш в матче ЛЧ против Истанбул Башакшехира (4:1) пожертвовал собственным хет-триком ради одноклубника Маркуса Рашофрда.
"Конечно, каждый игрок хочет оформить хет-трик, но еще после матча АПЛ я пообещал Маркусу, что он будет бить следующий пенальти.
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Кроме того, он является одним из лучших бомбардиров Лиги чемпионов, поэтому ему важно сохранять уверенность. Не имеет никакого значения, кто пробивает пенальти, если команда в конце концов забивает", – цитирует Фернандеша ВВС.
Напомним, португалец в победной игре с Башакшехиром отметился дублем, еще по мячу забили Рашфорд и Джеймс.
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