Хавбек Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш дал дополнительный повод сомневаться в компетентности бригады Ли Мейсона, которая обслуживала матч с Фулхэмом (1:1).

"Честно говоря, я касания не почувствовал. Но рефери сказал, что я касался. Если честно, меня это вообще не волнует. Я всегда говорю, что самый важный удар – тот, который достиг цели. Не имеет значения, кто забил или отдал результативную передачу.

"Подозрительный" шедевр Кавани в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Фулхэм – 1:1

Мы много давили на соперника. Иногда вы стреляете, пытаетесь, но мяч просто не летит в сетку. Мы опускаем голову и сосредотачиваемся на следующей игре", – цитирует Фернандеша Goal.

Заметим, что отсутствие касания португальца делает шедевр Кавани нелегитимным, поскольку в момент начальной передачи от Де Хеа нападающий находился в глубоком офсайде.

Манчестер Юнайтед расписал скандальную ничью с Фулхэмом, Лидс уверенно победил Саутгемптон