toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
УПЛ УКРАИНА U-20 - ИТАЛИЯ U-20 ЕВРО-2020 ТРАНСФЕРЫ

Бруно может стать партнером Сватка в Хайдуке

09:14 11 Читати українською
Бруно может стать партнером Сватка в Хайдуке
Бруно Дуарте / ФК Львов

Форвард Львова Бруно Дуарте может перейти в Хайдук.

Хорватский Хайдук может пригласить к себе форварда Львова Бруно Дуарте, сообщает Indexhr.

Трабзонспор хочет подписать Бруно – звезда Львова просит космическую зарплату

Как сообщает источник, клубы находятся на финальной стадии переговоров и футболист должен вскоре переехать в Хорватию.

Напомним, в составе Хайдука выступает украинский защитник Александр Сваток.

Львов в сезоне 2018/19 занял 6 место в турнирной таблице УПЛ и не попал в еврокубки, уступив место Мариуполю и Заре.

Кого Шахтар призначив головним тренером: Луїш Каштру, 33-й в історії, або Саррі з Португалії – це ризиковано і цікаво

blog_ava
Шахтер договорился о спарринге с Ромой, – Палкин
00:45
152
Теги
Трансферы чемпионата Украины Трансферы Дуарте да Силва Бруно Дуарте да Силва Бруно Мир Александр Сваток Александр Сваток Хайдук Хайдук Львов Львов
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Реал официально подписал Ферлана Менди
    Іспанія — 12 июнь538 Реал официально подписал Ферлана Менди
1
дн
:
11
час
:
57
мин
Италия U-20
21:30
Эквадор U-20
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук